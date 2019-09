Concerto com Gutcha Ramil e Hique Gomez celebra os 85 anos da Ufrgs

publicidade

Os artistas gaúchos Gutcha Ramil e Hique Gomez estarão reunidos no concerto "Fluxos: Musicalidades Em Trânsito" na próxima quinta-feira, 5 de setembro, às 20h, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre. O evento faz parte de uma série de espetáculos "Cidade Presente - A cidade que se vê, a cidade que se escuta", produzidos pela Unimúsica, para celebrar o aniversário de 85 anos da Ufrgs.

A série conta com oito concertos que ocorrem entre 6 de junho e 12 de dezembro de 2019. A proposta do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs (DDC), é que cada espetáculo seja um duo diferente de artistas com estilos distintos e que apresentam uma visão particular de Porto Alegre. Todos os concertos são gratuitos, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A retirada de ingressos acontecem em dois pontos: no estande do DDC, no ILEA, e em uma bileteria especial no Câmpus do Vale, em toda segunda-feira prévia ao espetáculo, das 9h às 17h. Os ingressos são limitados.

A agenda completa dos concertos podem ser conferidos no site da Unimúsica 2019.