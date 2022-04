Concerto da Ospa promove reunião de grandes nomes da percussão

publicidade

“Percussão em Foco” é o nome do concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que traz uma rara oportunidade de conferir três grandes percussionistas: Ney Rosauro, referência internacional no instrumento que assina duas composições do repertório; o marimbista Gilmar Goulart e o timpanista Douglas Gutjahr. Também é a chance de conferir o maestro Christian Baldini (EUA) em sua primeira apresentação com a orquestra. Além das peças de Rosauro, o programa também traz a segunda sinfonia do finlandês Jean Sibelius (1865-1957). O evento será realizado neste sábado, às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (Centro Administrativo do Estado - Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos pelo Sympla. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube.



Antes da apresentação, o público poderá fazer um mergulho no repertório do dia em mais uma edição do projeto Notas de Concerto – Preleções sobre as obras da temporada Ospa, que busca aproximar público e música de concerto. O professor da Ufrgs, pianista e ativista cultural Francisco Marshall, falará sobre as obras de Ney Rosauro e Jean Sibelius às 16h, na Sala de Recitais (entrada por ordem de chegada).



Nascido na Argentina e radicado nos Estados Unidos, Christian Baldini é diretor musical das orquestras sinfônicas de Camellia (em Sacramento) e da Universidade da Califórnia (em Davis), onde também atua como professor. Já teve, sob a sua batuta, algumas das maiores orquestras do mundo, como a BBC Symphony, da Inglaterra, e a San Francisco Symphony, dos Estados Unidos. Contente com a perspectiva de reger uma orquestra brasileira, Baldini comenta o repertório do concerto: “Cada sinfonia de Sibelius é uma viagem a um local diferente. A segunda é imaginativa, inspiradora, reveladora e potente. Já Ney Rosauro é um compositor e percussionista extraordinário. Seus trabalhos são tocados em todo o mundo, representando a cultura brasileira.”



Ney Rosauro é uma referência internacional da percussão como compositor, instrumentista e professor. Nascido no Rio de Janeiro, hoje vive entre Brasília e Miami. Como docente do curso de bacharelado em percussão na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), formou gerações de músicos, entre eles Gilmar Goulart e Douglas Gutjahr. No próximo sábado, ele reencontra a dupla no palco da Casa da OSPA. Em ‘‘Fantasia Brasileira para 2 Marimbas e Cordas”, Rosauro tocará marimba ao lado de Goulart, atual professor Titular do Departamento de Música da UFSM e doutor em Artes Musicais pela Universidade de Colorado (EUA). Rosauro explica que a obra contém temas bem brasileiros e citações a compositores que admira: “O brasileiro gosta de ir pra mesa de bar cantar samba, então imaginei uma situação em que estivesse no bar, aí chega o Villa-lobos, o Carlos Gomes e o Bach. Cada um toca um pedaço da sua música. A composição tem muita brasilidade e senso de humor.”



Nas últimas semanas, o timpanista da Ospa, Douglas Gutjahr vem estudando para executar ‘‘Concerto Duplo para Marimba, Tímpanos e Orquestra’’. É uma obra complexa em que os tímpanos são tratados como um instrumento melódico, e não apenas rítmico, dialogando constantemente com a marimba. “Estou extremamente feliz com a oportunidade de dividir o palco com os meus professores e mais uma vez solar com a minha orquestra. Ney foi um dos precursores na sistematização de um material pedagógico para o estudo da percussão no Brasil”, ressalta o ex-aluno. O próprio compositor conta que foi difícil compor para tímpanos e marimba, pois ambos têm naturezas distintas: “Para mim, foi um aprendizado conseguir equilibrar esses dois instrumentos. Os tímpanos são muito mais fortes do que a marimba. Mas no final, fiquei muito satisfeito, acho que a peça mostra bem as possibilidades dos dois instrumentos.”