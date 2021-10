Concurso de Cosplay da Semana Geek Sesc encerra inscrições hoje

publicidade

Termina hoje o prazo do Concurso de Cosplay da 2ª Semana Geek Sesc, com inscrições gratuitas no site site www.sesc-rs.com.br/geek. Interessados devem preencher formulário on-line e mandar um vídeo de até 1min com a caracterização do personagem escolhido. Os três primeiros colocados ganharão diárias em Hotéis do Sesc/RS e cursos do Senac-RS. Eles serão conhecidos em live no próximo dia 29, pelo Youtube do Sesc/RS.

A Semana Geek Sesc contará com uma série de outras atrações gratuitas de 25 a 30 de outubro, entre conversas com criadores de conteúdo, bate-papo sobre HQs com ilustrador e concerto de trilhas de filmes. Os debates serão transmitidos on-line pelo canal do Sesc/RS no Youtube a partir das 20h, e haverá algumas vagas gratuitas a quem quiser assistir ao concerto presencialmente, que começará às 19h30 no Teatro do Sesc Canoas ( Guilherme Schell, 5340). A Semana Geek Sesc é uma realização do Sesc/RS e tem a Box Brazil como Media Partner.

O concurso do ano passado contou com 26 cosplayers de diferentes regiões do país, que foram avaliados por três juradas. Entre elas, Viv Lee, que estará presente na edição 2021. A cosplayer acredita que os eventos on-line abriram as possibilidades para a interação de participantes de todo o Brasil em mais competições. Enquanto para ela a pandemia possibilitou fazer do hobby a sua profissão, para quem está começando Viv Lee defende que é uma ótima oportunidade para iniciar nos concursos. “Muitas vezes o pessoal tem a insegurança de começar por vergonha ou por ficarem intimidados com os mais experientes e no on-line não tem isso, porque ninguém vê quem é o outro participante e você grava o vídeo da sua casa. É uma ótima forma para ganhar confiança”, diz.

Para o vencedor do concurso do ano passado, Marcos Ribeiro, essa foi uma das motivações. “Eu tinha um pouco de insegurança quanto a concursos, mas também sempre adorei usar o cosplay no meio da galera em eventos e tirar muitas fotos. Acho que os eventos virtuais facilitam muito e são um excelente recurso para quem está iniciando e para quem mora longe. É acessível e, por experiência própria, sei que, pra quem é mais tímido, é muito mais tranquilo e o cosplayer pode se sentir mais à vontade”, garante ele que recentemente começou a fazer streams de jogos e nas sextas-feiras tem usado um de seus cosplays nas transmissões.