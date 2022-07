Confira as estreias de julho nos streamings

publicidade

Com a chegada na última sexta-feira de “Stranger Things 4: Volume 2”, a Netflix deu início aos lançamentos deste mês de julho. Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim.

Entre outras séries a destacar, a plataforma lança na próxima quarta, dia 6, a temporada 3 de “Control Z”, em que Sofia, Javi e os amigos tentam seguir em frente no último ano, mas atividades hackers de uma conta conhecida atrapalham os planos.

No dia 8, o destaque será a temporada 2 de “Os Segredos de Manscheid”. Morando na cidade grande, Luc Capitani aceita um trabalho novo e se envolve na investigação de um assassinato ligado ao submundo do crime.

O Brasil ganha destaque no dia 13, com a chegada de “Sintonia: Temporada 3”. A nova trama apresenta o funkeiro Doni se preocupando com o preço da fama, Rita pensa em mudar de carreira e Nando reflete sobre o caminho que escolheu. Tudo está em jogo.

Já os amantes do suspense e do terror podem vibrar com a estreia de “Resident Evil: A Série”, no dia 14, que se situa quase três décadas após a descoberta de um vírus mortal, quando um surto revela os segredos obscuros da Umbrella Corporation. Baseada na franquia de terror homônima.

No dia seguinte, chegam juntas as três temporadas de “Manifest”. Na primeira, um avião aterrissa cinco anos depois da decolagem. Na segunda, uma família busca outros passageiros e, na terceira, passageiros começam a ouvir os chamados.

Também dia 14 entra a segunda temporada da série brasileira “Sintonia”, criada por KondZilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga. Os episódios trazem os personagens vividos por Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, que foram criados juntos na quebrada de São Paulo, e correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião.

O drama ganha a plataforma com a temporada 4 de “Virgin River”, que estreia no dia 20. Nela, Mel encara sua nova realidade, o passado de Jack ameaça o futuro e chega gente nova em Virgin River.

No caso da Amazon Prime, depois de marcar junho com a chegada da terceira temporada de “The Boys”, a plataforma de streaming se prepara para liberar a temporada final desse seriado de sucesso, além de alguns importantes filmes aclamados, como o elogiado “Spencer”, estrelado pela talentosas Kristen Stewart. Outra estreia que deve marcar o mês na Amazon é da série “A Lista Terminal”, protagonizada por Chris Pratt. E outra novidade desejada é a chegada da esperada produção espanhola “Sem Limites”, que conta com Álvaro Morte e Rodrigo Santoro no elenco. Trata-se da minissérie sobre a primeira viagem de barco ao redor do mundo, feita pelos exploradores Ferdinand Magellan (Santoro) e Juan Sebastián Elcano (Morte).

Sobre a esperada temporada de “The Boys”, a Amazon já confirmou a renovação dela para a quarta temporada da aventura dos super-heróis.

Já em relação aos filmes, os destaques são “Spencer”, sobre a vida da Princesa Diana, vivida por Kristen Stewart. A atriz, muito conhecida por seu papel de Bella na saga “Crepúsculo”, foi nomeada a três grandes premiações da indústria na categoria Melhor Atriz por seu trabalho no longa-metragem.