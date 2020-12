Confira os Especiais de Fim de Ano da Record TV

publicidade

A Record TV elaborou uma programação especial, repleta de filmes e retrospectivas, neste final de ano. “Godzilla”, com Matthew Broderick é atração do Cine Maior deste domingo, às 13h15min. Quando um réptil gigante surge em direção a Nova York, provocando destruição por onde passa, um cientista e aliados entram em ação para tentar contê-lo.

Na segunda, a Retrospectiva 2020 vai ao ar às 22h45min, com apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro. Num ano atípico, um dos principais temas é a pandemia do novo coronavírus: os primeiros casos no Brasil, as cidades vazias e a corrida pela cura. A prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, a explosão do galpão no Líbano, os protestos da luta racial nos EUA, os casos de intoxicação após a ingestão de uma cerveja artesanal em Belo Horizonte também estão em pauta. Na terça será a vez de “Blade Runner 2049”, ficção científica dirigida por Denis Villeneuve, no mesmo horário. O Blade Runner K (Ryan Gosling) descobre um segredo há muito enterrado e passa a rastrear o ex-Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford). Os mais emblemáticos episódios policiais exibidos ao longo de 2020 serão revistos em “Cidade Alerta – Grandes Casos”, às 22h45min de quarta-feira.

A véspera do Ano Novo tem no Tela Máxima, às 15h15min, a maratona “A Nova Super Máquina”. Às 18h30min será reapresentada a Retrospectiva 2020 e às 21h. a Retrospectiva dos Famosos, programa que foi ao ar no último dia 22, sob o comando de Mariana Weickert e Sergio Aguiar. A dupla traze os destaques de 2020 da vida e carreira de celebridades brasileiras e internacionais. O programa irá relembrar casos, como a morte da atriz Naya Rivera, a separação de Gusttavo Lima, as maiores lives do ano, o novo casamento de Gretchen, a polêmica do término entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar, entre outros. E na virada do ano, o público vai se encantar novamente com os melhores musicais da primeira temporada do Canta Comigo Teen, às 22h45min.