Congresso Brasileiro de Arquitetos começa hoje em Porto Alegre com enfoque em questão cultural

Cultura e ocupação de espaços públicos estão no centro da programação cultural do 21° Congresso Brasileiro de Arquitetos, com realização de hoje até sábado, em diferentes locais do Centro Histórico de Porto Alegre. Promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, com a copromoção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e diversas entidades parcerias, o tema em discussão é “Espaço e Democracia”.

Poderão ser conferidas dez atrações gratuitas de música, teatro e performance, conferências, debates, oficinas, minicursos, palestras, plenária e uma feira de arquitetura na Praça da Alfândega. A abertura, hoje, às 21h30min, será com apresentação da Orquestra Villa Lobos e espetáculo “Paz & Amor”, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A inspiração é “Hair” (Broadway, 1968), com músicas entre pop, rock, reggae, samba, choro, afro e erudita. A retirada de senhas para o evento ocorre a partir das 16h.

O grupo Povo da Rua Teatro de Grupo leva o “Os Dez Mandamentos da Capital” para o Largo Glênio Peres, nesta quinta, em pleno meio dia. A performance mostra um grupo de pessoas descontentes com o modelo de cidade que aprisiona, angústia e “coisifica” sentimentos e afetos. À noite, às 19h, na Praça da Alfândega, junto à Sepúlveda, o grupo percussivo Alabê Ôni mostra sua manifestações dos tambores que tocam historicamente o Rio Grande do Sul.

Participam ainda da agenda: Adriana de Los Santos, Três Marias, Tribo de Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz, Giz Jazz Trio, Coletivo das Flor “Kraft”, Inserções em Circuitos Ideológicos e Trabalhos Espaciais Manuais.

Entre as mostras em cartaz estão “Francisco Riopardense de Macedo: Vida e obra”, “Xamã: Exposição de arquitetura contemporânea na Amazônia”, “Cartas da Cidade” na Alfândega. O Solar do IAB (General Canabarro, 363) recebe “Sensibilização do Olhar – A presença da ausência”, organizada pelo fotógrafo Leandro Anton.

O Congresso presta homenagem à arquiteta gaúcha Briane Panitz Bicca (in memorian), nome ativo na preservação do Patrimônio Histórico Cultural. A programação completa está disponível no site do evento.