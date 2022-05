Conheça Piettro, cantor que impressionou jurados e o público no “Canta Comigo” da Record TV

publicidade

Piettro, o cantor brasiliense que conseguiu levantar os 100 jurados no último domingo, dia 22, no programa “Canta Comigo 4” da RecordTV. O artista impressionou ao interpretar “Beggin'”, do grupo Måneskin, e deixou não somente os jurados, mas o público de casa interessado em saber mais sobre ele. Ele garantiu vaga na final, que acontece no dia 19 de junho.

O cantor independente tem 27 anos e começou a sua carreira bem novo, aos 18 anos. Na época ele se mudou para o Rio de Janeiro onde dava os seus primeiros passos nos palcos do teatro musical. A partir de 2019, ele assumiu a identidade Piettro e vem colocando todos para dançar e cantar com músicas e vídeos que falam de amor, sexo, dança e sensualidade. Com 17 obras lançadas, de forma independente, ele já soma mais de 8 milhões de views no Youtube e 41 mil inscritos.

O cantor possui parcerias com artistas brasileiros que são sucesso em diferentes partes do mundo como Oxa e Fontana, com quem fez dois dos seus trabalhos de 2021: "Sientate" e "Beleza" respectivamente. Os feats trouxeram admiradores da Alemanha, Suécia, Turquia, Grécia, México e Estados Unidos.

Além de músicas e clipes muito bem produzidos, Piettro dá o seu toque pessoal às produções, além de sempre tocar em assuntos que fazem parte da sua rotina e também da comunidade LGBTQIA+, uma de suas bases. "O público LGBTQIA+ é minha base e significa muito para mim. Quando comecei, antes de assumir a identidade Piettro, me apresentei em várias Paradas do Orgulho e elas foram um marco na minha carreira, meus melhores shows foram nelas. Espero poder fazer novas apresentações, agora como Piettro, para esse público que merece o melhor de nós artistas", ressalta.

O seu terceiro trabalho em 2021 foi a sua primeira música solo "Clichê". "‘Clichê’ foi meu primeiro single solo em 2021 e foi como começar uma nova página na minha carreira. O som traz uma mistura de funk e trap, uma sonoridade que remete a uma pegada mais urbana e noturna. Um estilo musical escolhido devido a essa mudança do pop para o funk. No vídeo quis trazer essa ideia urbana, eu gravei em uma casa noturna, para trazer esse clima denso pelo qual o relacionamento contado na história está passando", diz o brasiliense.

Em outubro lançou o single "Hoje em Dia", que tem produção de Lucas Vaz e direção artística de Júlio Salinas. Para o vídeo da música ele chamou os atores Hugo Bonemer e Luiza Lapa para contar a história de um amor sem preconceitos. "A repercussão de ‘Hoje em Dia’ está sendo um tanto polêmica. O trisal, formado por mim com Hugo (Bonemer) e a Luiza (Lapa), está chamando muito atenção de pessoas de diversos nichos, estamos recebendo comentários do público, na maior parte do caso são positivos!", completa o cantor.

Finalizando um ano de muitos trabalhos, o cantor lançou mais uma música, com clipe, em 17 de dezembro ele entregou “5 minutinhos” para o público. "É uma música intensa. Fala sobre o prazer de estar com outra pessoa e de querer mais 5 minutinhos com ela, como se fosse um sonho e eu não quisesse acordar. O refrão é bem pop e a batida lembra um reggaeton, mas com gingado brasileiro", explica o artista.

A música tem produção de Lucas Vaz, a composição nasceu de uma reunião que teve participação de Jenni Mosello, Sabrina Lopes, Renato Frei e Piettro, já a direção artística é de Júlio Salinas. "A letra veio de um tema que propus para os compositores, o de brincar com a ideia do sonho e da realidade, sem revelar ao público se o que é cantado é ou não real. Numa praia, pôr do sol cor de rosa e um beijo sabor de coco. Esses elementos são usados para conduzir a história por um delírio físico e transcendental", ressalta.

Para o vídeo ele chamou o diretor Tiago Nascimento, que assina a maioria dos seus trabalhos, e trouxe uma proposta um pouco diferentes dos seus clipes anteriores. "Nessa produção quis trazer um ambiente mais intimista, então não teve boate, limusine, praia ou drone. O roteiro do vídeo nasceu da vontade de falar de um tema muito recorrente: a prisão que se vive em um relacionamento que não te atende mais. Nessa produção, o personagem está vivendo uma relação que está estacionado e seu inconsciente o instiga a ter novas experiências, nesse caso com pessoas do mesmo sexo", diz o cantor. Para contar a história do vídeo, ele convidou a atriz, e amiga, Luíza Lapa, além dos atores Atlas Xavier, Renan Franco, Ricardo Villardo e Bruno Neves.

No dia 18 de fevereiro lançou a música “Quem Mama é você”. Na letra ele traz um debate sobre diferenças de idade no relacionamento e aposta no ritmo brega forró. O clipe, que conta com a participação de Ariadna Arantes, foi lançado no dia 8 de abril.

Atualmente o artista reside na cidade de São Paulo e em 2022 promete dar o pontapé inicial em shows. "Já tenho um show fechado na parada LGBTQIA+ de Búzios e espero fazer várias outras paradas pelo Brasil", finaliza.

Cofira Pietro cantando no programa "Canta Comigo 4":

O "Canta Comigo", versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay e produzida pela Endemol Shine Brasil, tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. O vencedor leva para casa um prêmio de R$ 300 mil. O programa é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h. A direção-geral é de Marcelo Amiky. Rodrigo Carelli assina a direção do núcleo de realities da Record TV.