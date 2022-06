Conrado, da dupla com Aleksandro, passa por nova cirurgia

publicidade

Quase um mês após o grave acidente envolvendo Conrado e sua dupla Aleksandro, que não resistiu aos ferimentos e morreu, o sertanejo segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital em recuperação. A assessoria de imprensa do artista informou, na noite de sexta-feira (3), que ele passou por uma nova cirurgia nesta semana.

"Ele está se recuperando do procedimento realizado na quarta-feira (1º) no qual foi feito um enxerto nos ferimentos das costas. Ele está lúcido e evoluindo a cada dia", diz parte do comunicado postado nas redes sociais de Conrado.

A equipe do artista ainda deu detalhes sobre o estado de saúde do músico Julio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus que se envolveu no acidente e segue se recuperando no hospital.

