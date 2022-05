Conrado e Aleksandro conquistaram público com sertanejo universitário

publicidade

O cantor Aleksandro, de 34 anos, que fazia dupla com Conrado, morreu neste sábado num acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, no Vale do Ribeira (SP). A dupla Conrado e Aleksandro começou na música em 2003, em Dourados (MS), com canções românticas no estilo sertanejo universitário. Luiz Aleksandro Talhari Correia, nascido em Dourados, cantava desde 2019 ao lado de João Vitor Soares, o Conrado, sucessos como "Bão com Força", "Romance Torto", "Quem Nunca" e "Efeito Borboleta." Inicialmente, Aleksandro formava a dupla com Conrado Bardi de Jesus Bueno, que se desligou em 2019 após 15 anos de parceria para seguir em carreira solo, com o nome de Conrado Bueno.

Antes de cantar com Aleksandro e adotar o nome artístico de Conrado, João Vítor Soares integrava a dupla Fábio & Rafael. Em 2009, Conrado e Aleksandro lançaram seu primeiro álbum, Anjo Querido, ao vivo. Um ano depois, veio o segundo disco da dupla, Tour Ao Vivo, com destaque para as canções "Afinal" e "Gravidade Zero".

Em 2011, lançaram o primeiro disco pela Som Livre, chamado de Plano B, com participação especial do cantor Luan Santana em "Certos Detalhes". Destaque para uma das músicas de maior sucesso da dupla, "Cubanita".

2012 foi o ano em que lançaram o primeiro DVD Ao Vivo em Maringá, na cidade de Maringá (PR). O quinto álbum veio em 2014, chamado de Lobos, nome também da canção principal do CD. "Quem Nunca?", "Caminhão Pipa" e "Pode Chorar" também ganharam regravações. O segundo DVD chegou em 2015, gravado em Curitiba (PR), com hits como "Namorar não vou não" e "Bebendo de torneira".

Veja Também