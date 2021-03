Conselho de Patronos da Feira do Livro de Porto Alegre divulga apoio a escritor

publicidade

O escritor e professor Jeferson Tenório vem ganhando visibilidade pela sua obra literária recente, em que aborda, entre outras questões, o racismo estrutural. No ano passado, ele foi o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, ano em que também lançou seu mais recente livro, "O Avesso da Pele". Devido a recentes ameaças e agressões que o escritor vem recebendo, o Conselho de Patronos da Feira do Livro de Porto manifesta uma carta de apoio ao autor nesta sexta-feira.

MANIFESTO DO CONSELHO DE PATRONOS DA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE:

O Conselho de Patronos da Feira do Livro de Porto Alegre vem a público manifestar a sua irrestrita solidariedade ao escritor Jeferson Tenório, Patrono da 66ª edição, 2020. O escritor vem sofrendo graves ataques e ameaças à sua integridade física e moral unicamente por exercer o seu legal e legítimo direito à liberdade de expressão na coluna que escreve na imprensa gaúcha.

A livre manifestação do pensamento é um dos princípios fundamentais do Estado de Direito consagrado tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela ONU, em 1948, como em nossa Constituição Federal, vigente desde 1988. Numa sociedade democrática, a garantia dessa liberdade individual e coletiva é o oxigênio que faz respirar a cidadania, além de constituir-se no indispensável ambiente para a criação literária e a representação de diferentes visões de mundo.

Este Conselho confia que as instituições públicas, em seus diversos níveis de competência, investiguem a origem das ameaças e agressões para que os seus autores sejam responsabilizados na forma do devido processo legal. As provas e a identificação dos agressores já foram apresentadas pelo escritor Jeferson Tenório nos termos do Boletim de Ocorrência que fez junto à Polícia Civil.

Continuaremos atentos para denunciar e repudiar todo e qualquer tipo de ameaça ou agressão às liberdades públicas, na defesa da mais ampla liberdade de criação e de manifestação do pensamento. O escritor Jeferson Tenório não está só.

Porto Alegre, 26 de março de 2021.

Luis Fernando Verissimo

Luiz Antonio de Assis Brasil

Ruy Carlos Ostermann

Donaldo Schuler

Antonio Hohlfeldt

Jane Tutikian

Luiz Coronel

Luís Augusto Fischer

Airton Ortiz

Dilan Camargo

Cintia Moscovich

Valesca de Assis

Maria Carpi

Marô Barbieri

Jeferson Tenório