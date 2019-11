"Coringa" bate a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias

publicidade

"Coringa" se tornou o primeiro filme considerado para maiores de 18 anos nos Estados Unidos a bater a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. Segundo a Entertainment Weekly, a Warner Bros. confirmou o sucesso de bilheteria dirigido por Todd Phillips que atingiu a marca nessa sexta-feira.

O longa estrealdo por Joaquin Phoenix realizou a façanha um pouco mais de um mês após a sua estreia. Conforme a publicação, é o filme com classificação "R" nos EUA com maior bilheteria de todos os tempos. No Brasil, "Coringa" recebeu a recomendação para maiores de 16 anos.

Nos primeiros dias logo após a estreia, o filme arrecadou US$ 93,5 milhões nos três primeiros dias de lançamento. Com orçamento relativamente baixo para o gênero, o longa já havia ultrapassado os US$ 785,5 milhões de "Deadpool 2" no último dia 25 de outubro.

"Coringa" continua em cartaz nos cinemas de Porto Alegre.

Confira o trailer