"Coringa" deve ganhar sequência, diz site

publicidade

Depois de ser um sucesso de crítica e público, "Coringa" está próximo de ganhar uma sequência nos cinemas. Segundo The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Pictures e o diretor Todd Phillips estariam negociando um segundo filme do vilão após a produção conquistar a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial.

Conforme a publicação, Todd Phillips se encontrou com o presidente da Warner, Toby Emmerich, após o primeiro final de semana de estreia de "Coringa" ter sido um sucesso, para propôr uma ideia de desenvolver novos filmes de origem de outros personagens da DC Comics. No entanto, Emmerich recusou a proposta, mas autorizou que o diretor realizasse pelo menos uma história dentro do universo dos quadrinhos, além da negociação para dirigir a sequência de "Coringa".

De acordo com o THR, assim como Todd Phillips deve voltar para a direção, Scott Silver assumirá novamente o roteiro do longa e Joaquin Phoenix pode voltar a interpretar o protagonista, apesar de não ter informações sobre alguma negociação com o ator. Não há mais detalhes sobre a sinopse da sequência.

Confira o trailer