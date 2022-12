Corpo da escritora Nélida Piñon é velado na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro

publicidade

O corpo da escritora Nélida Piñon começou a ser velado na manhã desta quinta-feira , dia 29, no salão do Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio de Janeiro. O sepultamento está previsto para 15h no mausoléu da instituição, Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.

Nélida morreu no último dia 17 de dezembro, em Lisboa, Portugal, onde estava internada por conta de complicações nas vias biliares. Ela tinha 85 anos.

Veja Também