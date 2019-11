Corpo de Gugu Liberato chega a cemitério na zona oeste de São Paulo

publicidade

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou ao jazigo da família no cemitério Gethsemani, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, às 11h23min. O corpo veio em carro aberto do Corpo de Bombeiros desde a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O filho do apresentador, João Augusto Liberato, estava junto com o pai no carro do Corpo de Bombeiros.

O público começou a se aproximar do jazigo às 11h23min. Familiares e amigos do apresentador chegam ao local do sepultamento em vans. O veículo dos bombeiros chegou ao cemitério sob aplausos dos fãs.

Enquanto o carro entra com o corpo, o público grita em homenagem ao apresentador: "ei Gugu ja disse que eu te amo", homenagem replicada do programa Canta Comigo