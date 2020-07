Crianças tem boas opções na agenda teatral

publicidade

A atriz e escritora Júlia Medeiros apresenta três histórias neste sábado, ao meio-dia, na série Crianças#EmCasaComSesc, com transmissão pelo Youtube (@sescsp) e Instagram (@sescaovivo). Intercalando histórias e canções, ela encenará o seu primeiro livro publicado, "A Avó Amarela" (ÔZé Editora), com o qual foi vencedora do prêmio Jabuti como Melhor Livro Infantil em 2019. Na sequência vem o conto inédito "A Avó Azul" e por fim, a história de Leo Cunha, "O Sabiá e a Girafa" (FTD), obra que inspirou sua carreira de escritora. Júlia Medeiros é natural de Barbacena (MG), e atua como compositora e produtora do Grupo Ponto de Partida, uma das principais companhias brasileiras de teatro.

Após o sucesso da primeira edição virtual, o projeto Contando e Cantando Histórias volta ao canal do YouTube do Instituto Ling, com novas aventuras e canções para alegrar a tarde das famílias. A partir das 15h, adultos e crianças poderão acompanhar o grupo Teatro Ateliê apresentando, ao vivo e com acompanhamento musical, contos em que os animais falam com voz de gente. Durante a transmissão, os atores Valquíria Cardoso e Alex Limberger também trarão dicas de brincadeiras para tempos de distanciamento social. A atividade, indicada para crianças a partir dos 3 anos, é gratuita. Para receber notificações e não perder o horário da live, as famílias podem fazer inscrição prévia pelo site www.institutoling.org.br.

Na plataforma digital do CCBB Educativo, o projeto #CCBBeducativoEmCasa destaca, neste domingo, “Lugar de Criação: Ultrassom”, no site www.ccbbeducativo.com. A proposta é experimentar os diferentes e variados sons de objetos do nosso cotidiano e criar composições feitas a partir de alternâncias e combinações. A atividade promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil convida a família e os amigos para se reunirem virtualmente, pegando utensílios diferenciados dentro de casa.