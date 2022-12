Cris Dias, ex de Thiago Rodrigues, posta indireta após reviravolta no caso: "Verdade sempre aparece"

publicidade

Cris Dias, ex-mulher de Thiago Rodrigues, compartilhou uma mensagem nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira, dia 19, nas redes sociais após a reviravolta no caso do ex-marido vir a público. Alguns internautas interpretaram a mensagem como uma indireta ao ator.

"A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu ela no Twitter.

Neste domingo, dia 18, o Domingo Espetacular exibiu novas informações sobre o caso envolvendo o ator. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que Thiago Rodrigues não foi espancado, como foi dito inicialmente.

Veja Também

Segundo as imagens captadas por câmeras de segurança de prédios ao redor do local, na Gávea, Zona Sul do Rio, o ator caiu sozinho e se machucou.

A delegada do caso, Bianca Lima, disse que a única dúvida que resta é sobre o paradeiro do celular de Thiago, que pode ter sido furtado ou perdido pelo próprio artista. "Precisamos oficiar as operadoras para saber se alguém está usando o celular", afirmou ela.

Assista à reportagem do Domingo Espetacular sobre o caso: