Cristiana Pretto homenageia Ricardo Baumgarten no Ecarta Musical

A cantora, compositora e intérprete Cristiana Pretto apresenta composições do icônico baixista gaúcho Ricardo Baumgarten no Ecarta Musical deste sábado, 8 de janeiro, às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Acompanhada pelo músico Solon Chaves ao violão, a artista mostra o lado cancionista do compositor especializado em jazz, falecido em 2018, aos 48 anos. O show gratuito será realizado pra uma plateia de 30 pessoas, por ordem de chegada, uso de máscaras e apresentação do passaporte vacinal. As senhas serão distribuídas a partir das 17h, do evento que contará co transmissão ao vivo, no canal da Fundação Ecarta no Youtube

Baumgarten foi produtor de dois dos três discos da cantora e teve forte influência na carreira da intérprete, que viu nascer boa parte das 11 composições a serem mostradas neste tributo ao baixista, mais conhecido como instrumentista. “Ricardo Baungarten tinha grande apuro musical e era um crítico primoroso. De enorme sensibilidade e grande preocupação ambiental com o planeta, colocava em palavras o que sentia e conhecia. Fazer esta homenagem é uma forma de lembrar sua grandiosidade”, completa a cantora.

Para além do resgate, a intérprete revive em viva voz e personalidade as canções deste músico, que estudou contrabaixo na Europa ainda adolescente, e no retorno ao Brasil deu início a sua carreira, tocando com músicos como Geraldo Flach, Vitor Ramil e Renato Borghetti; e no cenário nacional, com nomes como Ivan Lins e Hermeto Paschoal, entre outros.

Natural de Lajeado, Cris Pretto se destaca pela potência interpretativa, oferecendo um timbre de voz marcante, com tonalidades fortes e emocionadas até um leve sussurro.

No repertório, “Tempo”, “Top Five”, “Sonho Blues”, “Canción con Valentina”, “Nossa Terra”, “Garoto”, “Qual o seu nome”, “Cor de Fantasia”, “Aquela Canção”, “Vem”, “vamos dançar” e “Peregrino”, todas compostas pelo homenageado e algumas parcerias.