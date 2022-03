Curitiba Country Festival contará com Leonardo e Bruno & Marrone

publicidade

O Estado do Paraná acaba de ser confirmada a tão aguardada 13ª edição do Curitiba Country Festival, evento tradicional da música sertaneja. A realização será nos dias 28 e 29 de maio, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Consolidando a ideia de ser um festival que abrange todo os gêneros musicais, o line-up do Curitiba Country Festival trará grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos. A primeira atração confirmada é o projeto “Cabaré” com Leonardo e Bruno & Marrone. Mais novidades sobre atrações e serviços serão reveladas nos próximos dias.

A venda de ingressos começa no próximo dia 22 de março pelo site uhuu.com e pontos autorizados.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o evento não foi realizado nos últimos três anos. A 13° edição promete atrair fãs de várias cidades dos Estados do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte.