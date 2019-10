Curso ensina técnicas de animação 2D em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre recebe no mês de outubro a última edição do curso "Animação 2D - Básico", da produtora Pocilga Filmes, com o diretor e animador José Maia. As aulas ocorrem aos sábados (5,12,19 e 26) das 14h às 18h. O módulo inicial é voltado para o público a partir de 15 anos.

O curso irá abordar e discutir os conhecimentos teóricos e práticos, estimulando a reflexão sobre a expressão audiovisual e o exercício de suas técnicas.

José Maia é animador e diretor com filmes premiados em festivais no Brasil e no exterior. Junto ao cineasta gaúcho Otto Guerra, produziu mais de 300 comerciais e uma série de curtas.

Maia é responsável pela direção de animação do longa "Wood & Stock"(2006) e pela co-direção, junto com com Frederico Pinto, do filme "As Aventuras do Avião Vermelho" (2013), baseado na obra de Érico Veríssimo, vendido para diversos países.

Na produtora Otto Desenhos, assinou como diretor de animação de "Cidade dos Piratas" (2018), que será lançado em 31 de outubro nos cinemas. No momento finaliza a série animada para a televisão "Rocky & Hudson".

As inscrições podem ser feitas através do site Sympla e possui vagas limitadas. O único pré-requisito para o curso é gostar de desenhar. Os valores são R$ 675 (2º lote) ou R$ 700 (3º lote).

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail contato@pocilga.org ou (51) 98287-8745 (WhatsApp).