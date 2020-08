Dança, rock, funk e humor no carro

publicidade

O POA Drive-in Show, realizado pela prefeitura em parceria com a Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, inicia a programação de agosto com atrações para todos os gostos. Neste sábado, o palco montado no estacionamento da EPTC (Padre Cacique, 1365), recebe a partir das 14h, a 1ª Mostra Profissional de Danças em formato drivein do Brasil. Na programação, estão apresentações de balé clássico, danças de salão, jazz, danças urbanas, samba no pé, danças orientais árabes e flamenco. O evento será um marco histórico para dança de Porto Alegre, que se reinventa neste momento de pandemia, dando a oportunidade para bailarinos levarem sua arte até o público.

A Comunidade Nin-Jitsu, com 25 anos de carreira e formação original, promete um show eletrizante às 20h, apresentando um setlist repleto de hits como “Casa do Sol”, “Detetive”, “Cowboy” e “Não Aguento Mais”. Com unanimidade de público e crítica, a banda é precursora no país ao misturar em suas músicas o rock com funk carioca.

A Nosso Mundo Cia Lúdica se apresenta no POA Drive-in no domingo, 16h. O espetáculo musical é recheado de magia e encantamento para que as famílias possam curtir, dançar, cantar e se emocionar de dentro do seus carros. Com um repertório autoral que transita por vários ritmos, o show conta com a participação de bailarinas que compõem as cenas de cada música com diversos figurinos e coreografia. O espetáculo conta com a participação especial da cantora Tati Portella, ex-vocalista da banda Chimarruts.