Dançarino do grupo Mirror que foi atingido por tela gigante acorda do coma

publicidade

Moo Lee Kai-yin, dançarino do grupo Mirror que foi atingido por um telão gigante durante um show da banda no último dia 28 de julho, em Hong Kong, acordou do coma.

"Kai-yin acordou e precisa de orações e encorajamento de todos para que se recupere o mais rápido possível, com a graça de Deus, e possivelmente retorne ao palco", afirmou o pai do dançarino. Segundo o jornal South China Morning Post, ele já consegue se comunicar.

Veja Também

Ainda conforme o jornal, Francis Lam Ho-yuen, produtor responsável pela turnê, afirmou que está colaborando com as autoridades e pediu desculpas a todas as vítimas, às famílias, ao público que presenciou o acidente e aos artistas e dançarinos perturbados com a situação.

"Essa performance foi um duro golpe para minha equipe e para mim. É de partir o coração", completou Ho-yuen.

O dançarino do Mirror tem 27 anos e deslocou a terceira e quarta seções das vértebras cervicais. Segundo a imprensa local, ele está no hospital em estado grave, com fraturas na região cervical, e corre o risco de ficar tetraplégico.