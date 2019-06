Daniele Hypólito e Vinicius D'Black estarão na 5ª temporada de "Dancing Brasil"

publicidade

A atleta Daniele Hypolito e o cantor Vinicius D'Black foram os primeiros nomes confirmados para a 5ª temporada do "Dancing Brasil". Apresentado por Xuxa Meneghel, o reality show da Record TV estreia no dia 3 de julho e contará ainda com a participação do ator Junno Andrade, namorado de Xuxa, que vai interagir com os participantes antes e depois das apresentações no palco.

O trio de jurados continua o mesmo das edições anteriores: a atriz Fernanda Chamma, o coreógrafo Jaime Arôxa e o ator Paulo Goulart Filho.



Daniele Hypolito é ginasta, medalhista em torneios mundiais e irmã de Diego Hypólito. Vinicius D'Black ficou famoso com as músicas "Sem Ar" e "1 Minuto" lançadas em 2008. D'Black participou recentemente da terceira temporada do "Power Couple Brasil", outro reality show da Record TV com a sua esposa Nadja Pessoa.