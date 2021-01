Davi Moraes presta homenagem ao pai, Moraes Moreira

publicidade

O cantor e compositor Davi Moraes estreia neste sexta-feira o clipe de “Davilicença”, gravado com Marina Lima. A música faz parte do EP “Todos Nós”, lançado esta semana em homenagem ao seu pai, Moraes Moreira (1947 - 2020) e composto por quatro canções. Participam do tributo também Joyce Moreno, Carlinhos Brown, Mu Carvalho e Dadi Carvalho.

“Todos Nós” conta com quatro canções, sendo três delas inéditas. De acordo com Davi Moraes, o projeto nasceu do desejo de homenagear Moraes Moreira do jeito que ele gostava: cercado de amigos. A produção é de Kassin.

A semente inicial foi “Aquele abraço do Gil”, parceria inédita de Moraes Moraes e Joyce Moreno. Davi conta: “Ele a encontrou na padaria e deu uma letra manuscrita num pedaço de papel. Meu pai sempre foi muito fã da Joyce e eu peguei isso por tabela. De um dia para o outro, ela fez um samba maravilhoso e mandou o áudio pra ele, pelo celular”, relata Davi. Ele chamou o baterista Paulo Braga e o baixista Alberto Continentino, e juntos fizeram uma versão em cima do áudio original, como se fosse uma pré, e Joyce adorou o que ouviu. “A gente ficou impressionado com a letra, que foi uma das últimas que ele fez. Os primeiros versos dizem: “No meu andar de passista, a minha alma de artista deixa o corpo e voa. Ao exalar-se etérea. Ali mesmo onde a matéria ainda não povoa”.

Algum tempo depois, foi a cantora e compositora carioca quem sugeriu gravá-la: “A Joyce deu uma sacudida muito positiva. Ela me disse: ‘a gente está com a música pronta, porque não gravamos, todo mundo junto, e lançamos um single?” Nascia assim o projeto que marca a estreia de Davi Moraes na Biscoito Fino, gravadora que havia lançado álbuns e singles de Moraes. “Contei pra Joyce a minha ideia de gravar mais três canções e lançar um EP. Eu estava sentindo uma necessidade muito grande de fazer uma homenagem ao meu pai, por toda a história de vida que a gente teve junto”.

Depois outra canção inédita entrou na seleção: “Aos Santos”, parceria de Davi Moraes com Carlinhos Brown. O passo seguinte foi convidar Marina Lima para gravar uma canção de Moraes. “Ela sempre teve uma ligação afetiva com “Davilicença”, ficou maravilhada quando viu meu pai e Armandinho compondo essa música, no dia em que os dois se conheceram”, conta Davi. Depois do dueto com Marina, uma inédita que Mu Carvalho compôs em parceria com Tuca de Oliveira, chamada “O cantor das multidões”.

As canções:

1) Aos Santos (Davi Moraes / Carlinhos Brown)

2) Aquele Abraço do Gil (Moraes Moreira / Joyce Moreno)

3) Davilicença (Moraes Moreira / Armandinho Macedo)

4) O cantor das Multidões (Mu Carvalho / Tuca de Oliveira)