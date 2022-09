De agressão a desespero por fama: as acusações que Gretchen fez contra Jenny Miranda

publicidade

Gretchen e Jenny Miranda entraram em pé de guerra no último fim de semana. A treta mais recente começou quando a influenciadora acusou a cantora de ter colocado Bia Miranda contra ela e acusou a mãe de espalhar os boatos de que a peoa de 'A Fazenda 14' ficou com Adriano Imperador. Então, Gretchen postou uma live em que desmentia Jenny, criticava a filha e fazia diversas acusações contra ela, que vão de agressão a desespero por fama.

Gretchen contou que conheceu Jenny quando ela namorava Thammy. Depois que os dois terminaram, a rainha do rebolado acolheu a ex-nora como filha adotiva. De acordo com a cantora, a influenciadora sempre quis aparecer, e as polêmicas recentes são apenas um exemplo disso. "Quando temos um problema na família, a gente se reúne. Família lava roupa suja em casa. Ela já mostra que não é da família aí. Ela gosta de um escândalo, sempre gostou, eu que segurei a boca todos esses anos. Foram várias vezes que tive que segurar", contou.

A discussão que envolve Adriano Imperador também foi um assunto da live. Gretchen disse que foi Jenny quem plantou a história que a família Miranda estaria passando por uma crise por não aprovar um caso de Bia com o ex-jogador de futebol. A ex-participante de 'A Fazenda' explicou que, na época, não revelou a história completa porque ainda tinha consideração por Jenny e queria protegê-la.

Segundo Gretchen, essa não foi a única vez que Jenny fez algo para prejudicar a filha. A rainha do rebolado disse que a influenciadora enviou um vídeo íntimo de Bia no grupo com toda a família. "Ela teve coragem de mandar esse vídeo para todos nós da família. Não consegui nem começar a assistir. Até então, estava me considerando avó da Bia. Quando mandei esse vídeo para a Bia, ela chorou no telefone", relembrou.

Quando a história com Adriano Imperador veio a público, Bia já tinha acusado a mãe de espalhar os boatos e disse que Jenny nunca foi presente. Gretchen endossou o que a peoa falou. A cantora recordou que, quando conheceu Jenny, Bia morava com uma tia. "Ela vivia viajando. Quando começou a namorar o Thammy, estava sempre na minha casa. Apenas mandava dinheiro para sustentar a Bia", disse.

Com o passar dos anos, Bia começou a morar com Jenny. Entretanto, Gretchen garantiu que isso não significa que a situação da jovem com a mãe melhorou. "Só lamento pela Bia, a mãe que ela tem. Ela foi uma criança abandonada, uma menina sofrida, apanhava, era maltratada. Essa é a verdade", afirmou a cantora.

Antes de entrar em 'A Fazenda 14', Bia já não morava mais com Jenny. A jovem vivia em uma comunidade no Rio de Janeiro e trabalhava vendendo celulares e em uma borracharia. Na live, Gretchen contou que a moça não tinha nem documento de identidade para entrar no reality show. Ela falou que a influenciadora se recusou a entregar os documentos para a filha e que os empresários que assumiram a gestão da carreira de Bia precisaram pedir uma cópia da certidão de nascimento para o ex-padrasto de Bia, e só então conseguiram tirar a identidade dela.

Gretchen também falou das roupas que Bia levou para o reality show. Ela disse que a jovem entrou no programa com uma mala pequena e roupas simples, porque são as únicas que ela tem. A cantora falou que Jenny 'anda na grife', mas não compra nada para a filha. A dançarina ainda disse que a influenciadora 'não usa roupa do Brás' e só veste peças de grife.

Por mais que supostamente só queira vestir roupas de grife, Jenny Miranda não gosta de trabalhar, na visão de Gretchen. A cantora falou que a filha não aceita qualquer trabalho e que já teria mentido que se formou em Educação Física, mas nunca mostrou o diploma para ninguém nem trabalhou na área. A dançarina também disse que já conseguiu um curso de DJ para a influencia.

Gretchen disse que, além de não querer trabalhar, Jenny também pedia dinheiro emprestado para a família Miranda. A cantora fala que Thammy já emprestou dinheiro para a influenciadora diversas vezes. "Minha mãe tem 87 anos e está indignada. Todas as vezes que a Jenny precisou de dinheiro, de colo, de tudo, a minha mãe estava lá. A minha mãe cansou de tirar dinheiro da aposentadoria para dar para ela", falou.

Gretchen fez todas essas acusações contra Jenny, mas disse que algumas dessas histórias ela só descobriu recentemente. 'Para mim, a Jenny fazia o tipo de boa mãe e de menina boa. Eu, burra e coração mole, acreditei', afirmou. A cantora falou que hoje enxerga que a influenciadora a usou para aparecer na mídia, mas contou que antes acreditava que elas se gostavam, mesmo que todos os outros filhos dela fossem contra Jenny.

Após tantas acusações, brigas e polêmicas, Gretchen contou que entrou na Justiça contra Jenny. A cantora enviou uma notificação para impedir a influenciadora de citar o nome dela e da família Miranda. Ela também disse que vai entrar com um processo por difamação e que pediu para suspender o processo de adoção na Justiça. Gretchen deu entrada na adoção da influenciadora em 2018, mas a ação não andou porque a mãe biológica de Jenny não quis abrir mão da maternidade e disse que só faria isso em troca de dinheiro, mas a rainha do rebolado não aceitou pagar.