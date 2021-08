“De Bach a Britten” e Vitor Ramil no roteiro musical

publicidade

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta “De Bach a Britten”, neste domingo, às 18h, em formato híbrido: presencial com 30% da capacidade do Theatro São Pedro e seguindo os protocolos sanitários, e virtual, pelo YouTube da orquestra e da instituição estadual. Como tradicionalmente ocorre, os ingressos são gratuitos, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, distribuídos da quarta anterior ao evento até a véspera, para evitar aglomerações. O concerto terá a regência e solos do maestro e violinista Cláudio Cruz. No programa, estão clássicos de Johann Sebastian Bach ("Concerto em Lá Menor BWV1041"), Franz Schubert ("Rondo em Lá Maior para Violino e Orquestra D438"), Heitor Villa-Lobos ("Quarteto n 1" adaptado para cordas pelo maestro regente do evento) e Benjamin Britten ("Variações sobre um Tema de Frank Bridge").

Na programação musical do Palco Virtual, promovido pelo Itaú Cultural, o convidado deste domingo é Vitor Ramil, tocando os principais sucessos dos seus 40 anos de carreira. Compositor, cantor e escritor brasileiro, o artista nascido e residente em Pelotas possui 11 álbuns: "Estrela, Estrela" (1981), "A Paixão de V Segundo Ele Próprio" (1984), "Tango" (1987), "À Beça" (1995), "Ramilonga - A Estética do Frio" (1997), "Tambong" (2000), "Longes" (2004), "Satolep Sambatown" (com Marcos Suzano - 2007), "Delibáb" (CD+DVD - 2010), "Foi no Mês que Vem" (duplo - 2013) e "Campos Neutrais" (2017). Um dos nomes representativos da música popular gaúcha, escreveu novelas, produziu songbooks e musicou poemas de grandes poetas, como Jorge Luis Borges, Angélica Freitas e Fernando Pessoa. Suas canções já foram cantadas por intérpretes como Mercedes Sosa, Chico César, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Ney Matogrosso. O show gratuito será realizado às 19h, com ingressos pela plataforma Sympla.