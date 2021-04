De Pino Solanas a Gere e Jodie Foster

publicidade

Chegam nesta quinta-feira ao À La Carte, streaming do Petra Belas Artes, quatro novos filmes que passam a integrar o seu elogiado catálogo. Desta vez o foco é em drama, um intenso thriller italiano, um documentário do realizador argentino Fernando Solanas e um filme de época reunindo nomes como Richard Gere e Jodie Foster no elenco.

O primeiro destaque é a produção “O Manipulador de Paixões”, de 1994, o último filme do diretor francês Jacques Deray realizado para o cinema. O ator Alain Delon é o protagonista deste longa que é baseado na obra do escritor belga Georges Simenon, o quarto autor de língua francesa mais traduzido em todo o mundo. Na trama, um médico casado e mulherengo recebe ameaças de morte e, em função disso, decide repensar sua conduta em busca de uma paixão mais segura. Esta obra de Simenon teve, no ano de 1982, outra adaptação para um telefilme francês que foi dirigido por Édouard Logereau, com Claude Rich no papel principal.

Para os fãs de documentários chega “O Legado Estratégico de Juan Peron”, realizado em 2016, em que o diretor Fernando Solanas recupera as entrevistas que realizou com Juan Domingo Perón no exílio. Foi em 1971, enquanto a ditadura de Francisco Franco dominava a Espanha, que Fernando Solanas e Octavio Getino estiveram filmando secretamente na residência de Juan Perón, na Puerta de Hierro. Ali filmaram dois longos documentários com o ex-presidente argentino. No total, foram seis meses de viagem entre Madrid e Roma, onde foi feita a montagem, escondendo os negativos filmados para evitar que o fundador do grupo de extermínio Aliança Anticomunista Argentina, López Rega, se apoderasse do material. Ainda de Solanas, o À La Carte tem em sua grade outros três importantes filmes: “Tangos – O Exílio de Gardel”, de 1985; “Os Filhos de Fierro”, de 1972; e “Sul”, de 1988.

Já no universo dos thrillers o destaque da plataforma é a produção “5 é o Número Perfeito”, de 2019, reconhecido como primeiro e surpreendente filme do quadrinista italiano Igort. No elenco está Toni Sevillo, que foi protagonista de “A Grande Beleza”, vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro em 2014. A produção acompanha um velho assassino em Nápoles de 1970, forçado a voltar em ação pelo assassinato de seu filho. A partir da situação, os personagens fazem reflexões sobre vida e sociedade.

Com um elenco que se destaca, o outro título que chega à plataforma é “Sommersby: o Retorno de um Estranho”, de 1993, adaptação dos EUA de “Le Retour de Martin Guerre”, de Daniel Vigne, com Richard Gere vivendo um militar dado como morto na guerra e que reaparece em casa após seis anos. Retorna mais gentil e dedicado e a esposa Laurel, vivida por Jodie Foster, estranha muito mas se apaixona pelo “novo” marido, enquanto moradores da região, certos de que há algo errado, tentam desvendar o mistério. Entre as curiosidades da produção, foi ali que Jodie conheceu seu parceiro Cydney Bernard, coordenador de produção, com quem teve dois filhos e viveu até 2008. Outro detalhe é que teve tanta chuva durante as filmagens que Gere virou herói salvando animais de afogamentos.