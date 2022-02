'De volta aos 15' ganha trailer

publicidade

A Netflix divulgou, no perfil internacional e brasileiro do Instagram, o trailer oficial de 'De Volta aos 15' nesta segunda-feira, 31. A produção é inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira e traz Maisa Silva e Camila Queiroz vivendo, respecitivamente, as versões da adolescência e da vida adulta da protagonista Anita.

O trailer conta com a trilha sonora de 'Admirável Chip Novo', da cantora Pitty, e mostra o momento em que a protagonista volta no tempo para o primeiro dia de aula no colegial.

Recheada de referências dos anos 2000, a série conta a história de Anita que, insatisfeita com o rumo da vida adulta, deseja apertar o 'Ctrl + Z', comando que desfaz uma ação no computador, e fazer tudo diferente. O desejo faz com que a personagem seja transportada de volta para 2006, quando tinha 15 anos.

"'De Volta aos 15' é como 'De Repente 30', só que ao contrário", disse o perfil na legenda. "Quando Anita, de 30 anos, acidentalmente viaja para quando ela tinha 15 anos, ela terá a chance de reescrever a sua história".

Além de Maisa e Camila, o elenco conta com Klara Castanho, Caio Cabral, Lucca Picon, João Guilherme, Pedro Ottoni, Amanda Azevedo, Pedro Vinicius, Mariana Rios, Bruno Montaleone, Yana Sanderberg, Alice Marcone e Breno Ferreira. O filme estreia na plataforma no dia 25 de fevereiro.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WLaFr5eem2o