Debate com cineastas gaúchos em promoção da ONG Somos

publicidade

Ocorre neste domingo, 18 de julho, um Cine-Debate promovido pela ONG Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade, em parceria com a Falange Produções, sobre o encarceramento de pessoas trans e travestis no Brasil. Será transmitido, às 19h, o episódio "Trans e travestis nas prisões: Duplamente Segregadas”, capítulo da série "Retratos do Cárcere", ainda inédita para o grande público. Este seriado documental aborda a realidade em prisões brasileiras. O episódio em questão fala sobre a necessidade de garantir alas específicas dentro dos presídios para a população LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) que vivem um cotidiano de violação de direitos dentro das cadeias públicas. Essas pessoas são vítimas frequentes de agressões e abusos sexuais.

O evento será transmitido por meio da plataforma Zoom e segue com uma mesa redonda com Tatiana Sager e Renato Dorneles, diretora e diretor da série, Bárbara Coloniese, perita e Coordenadora Geral do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (MNPCT), e Caio Cesar Klein, advogado e Diretor Executivo da ONG Somos, com mediação de Gabriel Bandeira.

A série "Retratos do Cárcere" é resultado de quatro anos de produção e centenas de horas de gravação dentro e fora das cadeias em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todo esse universo, diretamente atrelado ao avanço do crime organizado no país, foi reunido em 13 episódios de 26 minutos - cada um com um tema relacionado ao aprisionamento. Na tela, o público poderá conhecer os detalhes e o dia-a-dia das galerias divididas por facções, orientação sexual ou crimes cometidos pelos detentos, além do cotidiano de quem não foi condenado mas cumpre uma espécie de pena, como mães, filhos de presos e religiosos que frequentam o sistema.

Interessados em participar devem se inscrever pelo formulário no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPGTcGmCIxN97G8dXqZZCOShwAIqhpl1MmqUen5k5yISYXeg/viewform