Debate sobre novos tempos

publicidade

Pensadores com atuação em diferentes áreas do saber se reúnem virtualmente nesta segunda-feira, a partir das 18h30min, para debater as transformações sociais das últimas décadas, no painel intitulado “Novos tempos, novas sociedades”. Promovido pelo Instituto Ling, o evento gratuito terá participação dos filósofos João Carlos Brum Torres e Nelson Boeira, da educadora Mônica Timm e do historiador e psicólogo Felipe Pimentel.

Durante o encontro on-line, os especialistas apresentam pontos de vista complementares e divergentes sobre assuntos como as novas formas de organização da vida social, a digitalização das relações entre sujeitos e de sujeitos com governos e instituições, além de refletir sobre temas como solidariedade, individualismo, ensino, economia e mercado. Este é o último painel do ciclo “Na esquina de uma nova época”, uma iniciativa com a curadoria do “think tank” multitemático e independente G10, que propôs reflexões sobre a transição para novos períodos. A tecnologia é uma das pautas que está em cena neste momento e promete ser decisiva nas relações do presente e do futuro.

Para participar da atividade, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.

Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling, localizado na Rua João Caetano, 440, em Porto Alegre, é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade através da educação e da cultura. O instituto tem como meta atuar em três segmentos: educação, cultura e saúde.