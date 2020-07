Debora Lamm interpreta Medeia contemporânea em "Mata Teu Pai"

publicidade

Há pouco mais de um mês, o Sesc São Paulo promove a transmissão de um monólogo interpretativo diferente, direto da casa dos artistas, sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, às 21h30. A atração hoje é Debora Lamm atuando em “Mata Teu Pai”, de Grace Passô. A transmissão pode ser conferida pelo youtube.com/ sescsp e instagram.com/sescaovivo.

O enredo revisita o trágico mito grego de Medeia, inserindo a figura da feiticeira nos dias de hoje, criando um debate sobre a condição da mulher atual. "Preciso que me escutem!" diz uma Medeia tomada pela febre, em sua primeira fala na peça. A personagem está em movimento, vive em meio a escombros da cidade e encontra mulheres de diversas nacionalidades - síria, cubana, paulista, judia, haitiana – vendo-se na mesma condição de imigrante. Percorre um caminho interior, onde decide que quem tem que morrer é Ele, fazendo uma alusão direta ao patriarcado. Da companhia OmondÉ e com direção de Inez Viana, a peça estreou em 2017, passando por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Debora Lamm é integrante e fundadora da Cia OmondÉ, que completa uma década de existência neste ano. Ela acumula mais de 40 espetáculos como atriz e diretora, 11 indicações e 5 prêmios de teatro no currículo.