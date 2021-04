Demi Lovato retrata noite em que sofreu overdose em novo clipe

publicidade

Demi Lovato lançou, na madrugada desta sexta-feira (2), o clipe de sua música Dancing With The Devil. No projeto, a cantora retratou a noite em que sofreu uma overdose, em 2018. A faixa faz parte do mais novo álbum de Demi, que foi lançado junto com o vídeo: Dancing With The Devil...The Art Of Starting Over.

"Uma história real de Demi Lovato", diz a descrição do clipe, que foi compartilhado no YouTube. Na sequência, a mensagem traz um alerta para as pessoas que estão passando pelo mesmo que Demi passou com a drogas. "Obrigada por ouvirem e obrigada por me escutarem. Se você ou alguém que você conhece está precisando de apoio, por favor, lembre-se que está tudo bem pedir por ajuda."

No dia 23 de março, a artista lançou, também no YouTube, o documentário Demi Lovato: Dancing with the Devil. No longa, ela falou abertamente sobre a noite de culminou na sua overdose e revelou que foi estuprada pelo próprio traficante.