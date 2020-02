Depois de polêmica com visual, "Sonic - O Filme" estreia nesta quinta-feira

publicidade

Depois de ter sido adiado mais de uma vez por conta de grande reprovação do público, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira "Sonic- O Filme". O live-action tem direção de Jeff Fowler, e a voz do pequeno ouriço é dublada no Brasil por Manolo Rey. O filme promete agradar não somente ao público infantil, mas também aos adultos que podem se sentir curiosos para conferir as aventuras do famoso personagem do mundo dos games, que ganhou notoriedade a partir da década de 1990.

No filme, Sonic tem uma importante missão: salvar o planeta das mãos do terrível Dr. Robotnik (Jim Carrey). É na sua amizade com o policial Tom Wachowski (James Marsden) que o ouriço ganha forças para impedir que o gênio do mal domine a humanidade. O filme é repleto de cenas de ação e mesmo em meio a uma batalha, aposta em momentos cômicos de cada um dos personagens.

O primeiro trailer de "Sonic - O Filme" saiu ainda no primeiro semestre de 2019. O visual do personagem, no entanto, foi duramente criticado. Na ocasião, por meio de uma postagem em seu perfil oficial no Twitter, o diretor do longa agradeu as críticas do público e anunciou que remodelagens na aparência de Sonic seriam feitas. "Obrigado pelo apoio. E pelas críticas. A mensagem está em alto e bom tom... Vocês não estão felizes com o design (do Sonic) e querem mudanças. Isso vai acontecer", disse. Em novembro, o novo trailer do filme mostrava o ouriço já com aspecto diferente.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019

A expectativa em cima do live-action é grande. O site estadunidense Deadline estima que o filme arrecade mais de 54 milhões de dólares no primeiro fim de semana em cartaz nos Estados Unidos. Se a meta otimista se concretizar, "Sonic - o Filme" pode ser capaz de repetir o feito de outro longa sobre um personagem do mundo dos games, "Pokémon: Detetive Pikachu", que arrecadou mais de 437 milhões de dólares mundialmente em 2019.

Confira com mais detalhes as estreias desta quinta-feira: