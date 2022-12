Descubra quais foram as maiores bilheterias dos cinemas em 2022

publicidade

O ano de 2022 foi marcado por grandes lançamentos, favorecidos pela volta do público aos cinemas após o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de medidas de proteção. Os superheróis dominam a lista de produções mais rentáveis do ano, mas também há espaço para pilotos de avião e até ajudantes de vilões cheios de carisma. Veja a seguir quais foram os filmes com maiores bilheterias do ano.

1º) Top Gun: Maverick - US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,3 bilhões)

O campeão de bilheterias de 2022 é também o primeiro filme da carreira de Tom Cruise a passar da faixa de US$ 1 bilhão. Sucesso arrebatador de público, Top Gun também foi aclamado pela crítica, recebendo 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que compila avaliações de especialistas do mundo todo.

2º) Avatar: O Caminho da Água - US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,2 bilhões)

Um dos fenômenos de 2022, o segundo filme da franquia Avatar precisou de apenas duas semanas em cartaz nos cinemas para bater a marca de US$ 1 bilhão e chegar ao segundo lugar da lista de mais assistidos do ano. Além de todo o sucesso comercial, O Caminho da Água recebeu boas críticas e tem chances de concorrer a prêmios em 2023.

3º) Jurassic World: Domínio - US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,2 bilhões)

A parte final da trilogia Jurassic World é apenas o segundo filme do ano a ultrapassar a marca de U$$ 1 bilhão mundialmente. Apesar do grande sucesso em bilheteria, a produção foi massacrada pelos críticos e conta com uma nota de apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

4º) Doutor Estranho no Multiverso da Loucura - US$ 955 milhões (aproximadamente R$ 5 bilhões)

A Marvel aparece pela terceira vez na lista de maiores bilheterias do ano, e agora no Top 3. O segundo filme do Doutor Estranho faturou alto, rendendo mais U$ 955 milhões aos cheios cofres da empresa.

5º) Minions 2: A Origem de Gru - US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,9 bilhões)

Mesmo após a trilogia Meu Malvado Favorito e um filme solo, os Minions provaram mais uma vez que são queridinhos do público. Os ajudantes de vilão arrecadaram US$ 939 milhões ao redor do mundo, se firmando como a animação de maior sucesso do ano.

6º) Pantera Negra: Wakanda Para Sempre - US$ 805 milhões (aproximadamente R$ 4,2 bilhões)

Os fã do primeiro filme estavam ansiosos para saber qual destino a Marvel daria para o personagem vivido por Chadwick Boseman. O ator, que interpretava o herói, morreu em 2020 após lutar contra um câncer. A curiosidade parece ter ajudado a impulsionar o público aos cinemas, já que o filme chegou a quase US$ 800 milhões arrecadados mundialmente em cerca de um mês de exibição.

7º) Batman - US$ 770 milhões (aproximadamente R$ 4 bilhões)

Outro herói que arrasou nas bilheterias em 2022 foi o novo Batman, interpretado agora pelo ator Robert Pattinson. Além de faturar mundialmente US$ 770 milhões, o filme ainda recebeu grandes elogios dos críticos, com aprovação de 85% no site especializado Rotten Tomatoes.

8º) Thor: Amor e Trovão - US$ 760 milhões (aproximadamente R$ 4 bilhões)

Apesar de ter dividido opiniões nas redes sociais, o quarto filme do Deus do Trovão da Marvel se provou um sucesso nos cinemas. Sem medo de parecer brega, o longa apostou ainda mais no lado cômico do universo do personagem e, ao menos nas bilheterias, a estratégia deu certo.