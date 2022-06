Desenhista Tim Sale morre aos 66 anos nos Estados Unidos

publicidade

O desenhista Tim Sale, conhecidíssimo dos leitores da Marvel e DC, morreu nessa quinta-feira, dia 16 de junho, aos 66 anos. Ele deu entrada no hospital na última segunda-feira, dia 13. A causa da morte não foi revelada. Nascido em Nova York, em 1 de maio de 1956, Tim Sale começou sua carreira de desenhista em 1983. Em 1989 já começou a desenhar histórias do Batman e aí não parou mais.

Em 1996, junto do roteirista Jeph Loeb, Sale lançou "Batman: O Longo Dia das Bruxas", história que se tornou um clássico instantâneo. Em 2002, novamente com Loeb, publicou "Demolidor: Amarelo", HQ que deu origem à série com cores dos super-heróis da Marvel. Vieram Homem-Aranha: Azul, Hulk: Cinza e Capitão América: Branco.

Sale ficou marcado pela parceria com Jeph Loeb, roteirista americano de histórias em quadrinhos e, principalmente, por suas assinaturas em títulos com o personagem Batman. Com a série limitada "Batman: O Longo Dia das Bruxas", a dupla conquistou o Prêmio Eisner, em 1998, na categoria “Melhor série”. Em 1999, Sale conquistou a categoria de Melhor Artista.