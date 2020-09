Detetives e um mistério no Drive-in

publicidade

Com o elenco original da série do Gloob, “Detetives do Prédio Azul” chega a Porto Alegre hoje e amanhã para turnê especial no Poa Drive-in Show. Diante do cenário de isolamento provocado pelo coronavírus, o espetáculo "D.P.A. - Um Mistério no Teatro" é adaptado e ganha apresentação hoje e amanhã em cinco sessões. O espetáculo mostra os detetives Pippo, Bento e Sol investigando mais um mistério no Drive-in localizado no Estacionamento da EPTC (Av. Padre Cacique, 1365), em Porto Alegre. Restam poucos ingressos e as cinco sessões são hoje, 11h, 14h30min e 18h, e amanhã, às 14h30min e 18h. Informações pelo poadriveinshow.com.br e ingressos pelo site de vendas https://bileto.sympla.com.br/event/66271.



O trio de detetives quer se apresentar no MúsicaWood, o maior festival de música de MagoWood. Bento (Anderson Lima), Sol (Letícia Braga) e Pippo (Pedro Motta) são a atração principal do evento. Como de hábito, nem tudo vai sair conforme o planejado. O porteiro Severino (Ronaldo Reis) e o mago Theobaldo (Charles Myara) estão a postos para ajudar o trio nos ensaios e garantir que eles cheguem ao Festival com o repertório na ponta da língua. Por indicação do mago, Pippo, Sol e Bento vão ensaiar em um teatro abandonado e medonho. O que eles não sabem é que lá vive Marilda Ramonstra (Martina Blink), uma bruxa cantora que está proibida de abandonar o local e que tem outros planos para a apresentação principal do MúsicaWood. Quando seus instrumentos somem e Severino fica sem voz, os detetives colocam suas capas e vão investigar! E eles vão contar com uma ajuda de peso para a solução desse mistério: a plateia, que terá um papel fundamental na solução desse caso, atuando como um "quarto" detetive.



Com uma trajetória de sucesso na TV, em 13 temporadas já exibidas, no teatro, e no cinema, com dois filmes que levaram 2,5 milhões de pessoas às salas de todo o país, além de dois prêmios de melhor longa infantil no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (2018 e 2019), "Detetives do Prédio Azul" chega ao modelo drive-in com o elenco original da série. A direção do espetáculo é de Ernesto Piccolo.