Detonautas Roque Clube lança “Carta ao futuro”

A banda Detonautas Roque Clube está produzindo novas canções durante o isolamento e apresenta “Carta ao futuro”. O novo single ganha clipe assinado pela Seven Digital Content.

“Carta ao futuro”, com letra de Tico Santa Cruz, levanta as questões sociais enfrentadas e vividas neste momento pelo Brasil. “Desejamos que a música seja uma carta em defesa da democracia e do social do nosso país”, pontua Santa Cruz.

O videoclipe, em formato de animação, destaca o obscurantismo no Brasil, o desastre na gestão da saúde em plena pandemia, as alegorias fascistas e as tentativas de golpear e enfraquecer a democracia.

A narrativa se desenrola em um cenário apocalíptico, onde crianças negras e profissionais da saúde são atacados por zumbis. Com ilustrações de Ilson Rodrigues e Alexandre Carvalho.

Ver clipe: https://www.youtube.com/watch?v=eg46wxME06U