Dezarie faz show em Porto Alegre nesta sexta

publicidade

Considerada a maior voz feminina do reggae, a cantora Dezarie chega em Porto Alegre nesta sexta-feira para o show do seu novo álbum no Opinião (rua José do Patrocínio). A cantora, nascida nas Ilhas Virgens e influenciada desde a infância por toda cena musical da vizinha Jamaica, apresentará as faixas do seu sexto e ainda inédito trabalho de estúdio. O lançamento está previsto para o final de 2019.

Dezarie vai incluir no repertório os seus principais sucessos, como são os casos das canções "Gracious Mama Africa", "Gone Down", "Fya", "Don’t Cry" e "Love in Your Meditation", presentes em diversas coletâneas e que sempre emocionam o público quando são executadas ao vivo.

A cantora já conquistou diversos prêmios nos Estados Unidos – onde foi eleita a melhor artista do reggae mundial dos anos 2000 – e teve alguns dos seus discos entre os mais vendidos da Ernie B's, a maior loja virtual do gênero do planeta.

Em Porto Alegre, Dezarie contará com a companhia e a direção musical de Ron Benjamin, baixista do lendário grupo Midnite. A abertura da noite ficará por conta da banda gaúcha Positiva Dub.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site Sympla e nas lojas Verse no Centro Historico (rua dos Andradas, 1444, Galeria Chaves) e no Shopping Lindoia. Os bilhetes também estão disponíveis nas lojas Planet Surg nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Bourbon Wallig, Barra Shopping Sul e Bourbon Ipiranga.

Os valores são R$ 100 (inteiro), R$ 50 (meia-entrada) e R$ 55 (solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível).