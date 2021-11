Dezoito restaurantes gaúchos participam de festival de hambúrgueres

publicidade

Até o dia 30 de novembro, o Rio Grande do Sul recebe a 16ª edição do Burger Fest, o maior festival de hambúrgueres do Brasil. São dezoito restaurantes e hamburguerias participantes, localizados em Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra Gaúcha. Nesta edição, o destaque é para quatro restaurantes que participam do evento: Galpão Parrilla, Dionisia Restaurante Vinho Bar, Patissier e Sushito. Entre os destaques dos cardápios, um burger de Angus e Foie Gras, do Sushito Experience, e um burger com pão de vinho tinto em receita inédita da Dionisia Restaurante Vinho Bar.

O Burger Fest foi criado para fomentar negócios, inspirações e novas experiências para o público em uma mostra que valoriza o trabalho dos chefes e os ingredientes premium. “Neste momento, queremos muito auxiliar o segmento na recuperação da atividade econômica", afirma Claudio Baran, criador do festival. O Burger Fest já atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos em aproximadamente mil restaurantes espalhados pelo Brasil. A criação e organização é da Agência KRP, que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer. No total, dez estados celebram a 16ª edição do Burger Fest. Mais informações estão disponíveis no site.