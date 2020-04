Dia nacional para celebrar o Choro

publicidade

A celebração do Dia Nacional do Choro será com um desafio, conversa e lives sobre o gênero musical. Hamilton de Holanda divulgou em sua conta no Facebook o chamado “Desafio Carinhoso!”, no qual ele solicita que os músicos postem um vídeo com a música “Carinhoso” (Pixinguinha/João de Barro). Pode ser cantando, tocando, dançando, cada um do seu jeito no chamado #desafiocarinhoso. Hamilton de Holanda também comanda o festival "Nossobando”, com transmissão pela sua página no Facebook, com debate sobre o tema.

A Casa Natura no Instagram @casanaturamusical também comemora o Dia do Choro com uma série de três lives especiais dedicadas ao primeiro gênero de música urbana tipicamente brasileira. Hamilton de Holanda conversa com o público sobre “Grandes Arranjadores Negros do Choro”, às 15h. Em seguida, às 17h, Zuza Homem de Mello, jornalista e pesquisador musical, aborda o tema do jazz ao choro, e, às 19h, é a ver de conferir Nilze Carvalho, cantora, bandolinista e uma das vozes da geração da Lapa do samba carioca, em conversa sobre o pioneirismo de Chiquinha Gonzaga. Todas as lives contarão com mediação do pesquisador musical Lucas Nobile.

No ano 2000, o dia 23 de abril, data de nascimento de Pixinguinha, virou oficialmente o Dia Nacional do Choro. Pouca gente sabe, mas foi o bandolinista Hamilton de Holanda, fã do músico, que, um ano antes sugeriu ao senador Artur da Távola que fizesse o projeto de lei pedindo a institucionalização da data. A partir da ideia do instrumentista nasceu o Dia Nacional do Choro. Para conhecer um pouco mais de Pixinguinha, basta entrar no site do Instituto Moreira Salles e conferir o acervo do músico, cujo arquivo pessoal está sob a guarda do IMS desde 2000, por acordo com a família.

Outra opção do gênero é promovida pela Casa do Choro, do Rio de Janeiro, através de uma ação virtual, com a participação de 160 participantes (alunos e professores da @escolaportatil e @casadochoro). A música tocada será "Saudade", uma marcha-rancho composta por Pixinguinha e J. Cascata na década de 50, recém-descoberta no acervo do Pixinguinha do Instituto Moreira Salles. A transmissão será às 12h30min.