Diante de Araújo Vianna lotado, Jão comanda tripulação de fãs em apresentação da Turnê Pirata

publicidade

A noite de sexta-feira, dia 13, foi repleta de emoção para todos os presentes no Auditório Araújo Vianna. Junto de sua banda, o paulista Jão, de cima de seu navio, comandou uma tripulação de fãs de todas as idades, que esgotaram os ingressos para a apresentação da turnê Pirata na capital gaúcha.

Entrando no palco ao som de "Clarão", o artista, que apresentou 20 músicas ao longo da noite, falou de amor, paixão e liberdade e fez o auditório cantar de pé, em uma só voz, do início ao fim do show, marcado por seu principal sucesso, "Idiota", música que já figurou no top 50 viral do Spotify.

De volta a Porto Alegre após a turnê "Anti-Herói", que aconteceu em 2019, o artista e sua banda ainda contaram com outro espetáculo à parte, proporcionado pelos efeitos especiais. As luzes do palco que alternavam a cada música, mudando de cor e tonalidade, enca​ntaram aos presentes no auditório. Para completar a maestria da exibição, o navio iluminado e os telões que exibiam imagens do cantor deram um tom especial às performances.

Durante a uma hora e meia de apresentação, além dos já esperados hits, Jão ainda trouxe uma certa sensação de nostalgia ao público, com as músicas "A Rua", "Imaturo" e "Coringa", reforçando sua presença como artista nacional e mostrando a todos o motivo de sua carreira estar cada vez mais consolidada no cenário da música brasileira.

Atualmente, o cantor tem mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais e é sucesso nas principais redes sociais. Não à toa, foi capaz de manter o auditório inteiro de pé durante todo o show. Se em "A última noite", um dos repertórios escolhidos para a setlist, Jão fala sobre "a mais bonita das despedidas, a melhor noite das nossas vidas", durante a apresentação o cantor mostrou que, na verdade, esta despedida não passa de um "até logo".

Devido ao sucesso de vendas da primeira apresentação e pela intensa procura por ingressos, o cantor retorna ao Araújo Vianna no dia 12 de agosto e promete ser um sucesso de bilheteira novamente. Os ingressos para o segundo show da turnê na capital gaúcha podem ser adquiridos pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/72352/d/132148.

* Supervisão Luiz G. Lopes