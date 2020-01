Diretor de "The Batman" confirma Colin Farrell como Pinguim

publicidade

Matt Reeves confirmou, através do Twitter, que Colin Farrell fará parte do elenco de "The Batman" como Pinguim. O diretor publicou um gif do ator com a legenda "Espera - É você", Oz?". Oz é o apelido de Oswald Cobblepot, nome civil do personagem.

O filme já conta com um grande elenco nesta nova história do homem-morcego. Além de Robert Pattinson assumir o protagonista Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz será Selina Kyle/Mulher-Gato e Paul Dano será o vilão Charada. "The Batman" ainda terá Andy Serkis como o mordomo Alfred e Jeffrey Wright interpretará Comissário Jim Gordon.

"The Batman" tem estreia marcada para 25 de junho de 2021.