Diretor revela que 1º filho de Joaquin Phoenix e Rooney Mara já nasceu

Amigo de Joaquin Phoenix, o diretor Victor Kossakovsky afirmou no domingo, 27, que o ator se tornou pai recentemente. Phoenix estava esperando um filho junto com sua noiva, a atriz Rooney Mara, e, segundo o diretor, fez uma homenagem ao escolher o nome do bebê.

Kossakovsky estava divulgando o documentário Gunda, em que Phoenix participou como produtor executivo, no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça, e falou sobre a ausência do ator. "Ele teve um bebê agora. A propósito, um filho lindo chamado River", diz ele em um vídeo publicado no Twitter.

A informação ainda não foi confirmada pelo casal, que assumiu o relacionamento em 2016 e oficializou o noivado em 2019. O nome River seria uma homenagem do ator para seu irmão mais velho, River Phoenix, que morreu em 1993, aos 23 anos, após uma overdose acidental. Ele também era ator e chegou a ser indicado para um Oscar de ator coadjuvante.

O diretor também disse que Phoenix deverá, em breve, divulgar o documentário nos Estados Unidos. Exibido em preto e branco, Gunda mostra o dia a dia de um porco, duas vacas e uma galinha sem uma pata. A produção é mais uma ação de Phoenix dentro de sua luta pelos direitos dos animais.