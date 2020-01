Disney retira nome da Fox de seus estúdios de cinema

publicidade

A Walt Disney Company está retirando o nome da Fox de suas divisões de cinema, conforme informou a revista Variety. Com isso, a 20th Century Fox se tornará 20th Century Studios e a Fox Searchlight se chamará Searchlight Pictures.

Na televisão, no entanto, nenhuma decisão final foi tomada sobre o ajuste dos títulos das unidades de produção 20th Century Fox Television e Fox 21 Television Studios. Discussões sobre uma possível mudança de nome estão em andamento, mas não houve consenso, segundo uma fonte próxima à situação.

O processo de mudança também já iniciou nos e-mails dos funcionários do Seachlight. Os endereços foram alterados de @fox.com para @searchlight.com. O filme "Downhill", com Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell, será o primeiro a receber os créditos com o logotipo "Searchlight Pictures Presents". "Call of the Wild", um próximo filme de família, será lançado sob a bandeira do século 20, sem Fox.

Os logotipos não serão drasticamente alterados, apenas atualizados. A mudança mais notável é que a palavra "Fox" foi removida das marcas do logotipo.

Segundo a Variety, especialistas caracterizam a mudança como inevitável. A aquisição de US $ 71,3 bilhões pela Disney da 21st Century Fox em março do ano passado incluiu os estúdios de cinema e TV da 20th Century Fox, mas não a rede de transmissão da Fox ou a Fox News, que permaneceu parte da Fox Corp. sob o comando do CEO Lachlan Murdoch.

Isso injetou automaticamente um nível de confusão de marca em desacordo com as divisões altamente diferenciadas nas fileiras da Disney, e a Fox Corp. não tem motivos para mudar seu nome.