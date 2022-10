Distribuição de ingressos gratuitos para “Sobrevida” começam hoje

publicidade

Tem início nesta terça-feira, 4 de outubro, a distribuição de ingressos gratuitos para o espetáculo “Sobrevida”, dentro da VI Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. As apresentações acontecem na sexta-feira, 7 e no sábado, 8, às 19h, no Teatro Glênio Peres, localizado na Câmara Municipal de Porto Alegre (Av. Loureiro da Silva, 255). A distribuição de convites será na seção de Memorial da Câmara Municipal da Capital, das 9h às 18h e nos dias das sessões, 30min antes, conforme a disponibilidade.

A peça retrata a vida de um ator, que ao revelar seu diagnóstico positivo para HIV, conduz a plateia por um passeio através de suas memórias e medos. Nesse trajeto, revive o conflito de compartilhar sua situação de risco com amigos, família e paixões. Em cena, os atores Lincoln Camargo e Xandre Martinelli vivem a mesma personagem em diferentes momentos de vida. No coletivo de artistas estão ainda a atriz e bailarina Angela Spiazzi que fica com o desenho de movimento, Ricardo Vivian na iluminação cênica e Rodrigo Shalako na cenografia.