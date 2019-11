Diversas atrações musicais embalam Porto Alegre nesta sexta-feira

publicidade

Quem quiser curtir um bom som tem diversas opções em Porto Alegre nesta sexta-feira. Claus e Vanessa são os convidados do Best Hour do Paseo Zona Sul (Wenceslau Escobar, 1825), hoje, às 20h, com entrada franca. Em celebração ao Dia do Músico, a dupla pop que em 2020 completará 20 anos de trajetória irá cantar seus sucessos autorais, como “Medo de Amar”, “Não Me Esqueceu”, “Novo Lugar” e “Janela Para o Mar”.

Já Israel Vibration, uma das lendas do reggae mundial, se apresenta hoje, no Opinião (José do Patrocínio, 834), celebrando 20 anos de sua primeira passagem pelo Brasil. Com abertura de Adão Negro, à meia-noite, o grupo criado há mais de 40 anos e com 25 trabalhos de estúdio, subirá ao palco à 01h30min. Liderado pela dupla Skelly Spence e Wiss Bulgin, tocará hits, como “The Same Song”, “Cool and Calm”, “Natty Dread” e “My Master’s Will”, além de novidades, como “Reggae Knights”.

Arranjo de diversas vozes

Espaço 373 recebe nesta sexta e no sábado, por sua vez, às 21h30min, o Quarteto do Rio, grupo vocal e instrumental criado em 2016 por ex-integrantes do grupo Os Cariocas, criado em 1946, na onda dos grupos dos EUA que apostavam no efeito da harmonia de diversas vozes em diferentes tons soando simultaneamente. Caracterizado pelos arranjos caprichados, vai de baiões a toadas, da música americana ao nosso samba.

Tributo

Tido como um dos melhores covers de Raul Seixas no Brasil, Raulzito Amorim e os Feras homenageiam o “Maluco Beleza” hoje, a partir das 23h, na Casa Rosa CB (República, 163). A noite será repleta de clássicos, como “Metamorfose Ambulante”, “Tente Outra Vez”, “Medo da Chuva”, “Sociedade Alternativa”, “Cowboy Fora da Lei” e “Ouro de Tolo”, entre tantos outros.

Final de semana

O destaque deste sábado é o show “Amigos 20 Anos - A história continua”, que reúne Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, em Porto Alegre, no dia 23 de novembro, na Arena do Grêmio (Padre Leopoldo Brentano, 110), a partir das 20h. A produção que popularizou a música sertaneja no Brasil nasceu em 1995, quando os cantores se juntaram para um especial televisivo, que resultou em outros shows especiais, exibidos nacionalmente nos anos 90. A última ocorreu em 31 de dezembro de 1998 e pela primeira vez colocam o pé na estrada.