Djavan é o ganhador do Prêmio UBC 2021

publicidade

"Eu quero ver o pôr do Sol, Lindo como ele só, E gente pra ver, e viajar, No seu mar de raio". Estes e outros versos imortais de Djavan darão o tom da homenagem ao compositor e cantor alagoano. A União Brasileira de Compositores (UBC) realiza a quinta edição do Prêmio UBC, reverenciando a carreira e a vida de Djavan, autor de mais de 300 obras. A entrega do Prêmio do Compositor Brasileiro será dia 7 de outubro, em transmissão ao vivo pelo canal da UBC no YouTube.

A União Brasileira de Compositores, maior sociedade de gestão coletiva de direitos autorais do país, criou o Prêmio UBC em 2017. Na estreia, o homenageado foi Gilberto Gil. Nos anos seguintes, Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Herbert Vianna receberam a honraria.

O Prêmio UBC 2021 contará com apresentações ao vivo de dez estrelas da música brasileira, que interpretarão versões inéditas de canções de Djavan. Com direção musical de Zé Ricardo, a cerimônia será gravada diretamente na Casa UBC, localizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Sem perder a essência da premiação, celebrando a obra de Djavan e os grandes sucessos de sua carreira. O line-up formado por diferentes gerações da nossa música tem os nomes guardados a sete chaves e será surpresa até para o homenageado.

Vencedor de dois troféus do Grammy Latino, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, Djavan está no topo do ranking dos maiores rendimentos no segmento de Música ao Vivo, entre todos os compositores brasileiros.

Ao mesclar pop, jazz, MPB, blues e sonoridades africanas, Djavan fez da versatilidade a sua marca. O resultado das canções ecléticas do artista — que aprendeu a tocar violão sozinho — são, em grande maioria, músicas sobre a beleza e a vibração da natureza, do amanhecer ao pôr do sol.

Aos 72 anos, Djavan soma 303 composições registradas. Boa parte delas forma o repertório dos 25 álbuns e diversas coletâneas que compõem sua discografia, inaugurada com “A Voz, O Violão, A Música de Djavan”, lançado em 1976, pela Som Livre.