Do popular no Brasil ao erudito na Rússia

A cantora e compositora gaúcha Luiza Caspary abre a programação de agosto do Mistura Fina - Música para Fugir do Trânsito, com transmissão, hoje, 18h30- min, pelo Facebook do projeto. O show acústico reúne canções do mais recente álbum autoral “Mergulho” (2019), com composições que questionam buscas pessoais, abordando sentimentos como saudade e carinho. Acompanhada por Luciano Lobato, Luiza mostra versão inédita de “Mira Tu Sonrisa”, do primeiro álbum “O Caminho Certo”, além de tocar nova música, ainda não lançada oficialmente. Radicada em São Paulo, a artista trabalha com dublagem para animações, games e publicidade. É pioneira em realizar trabalho de música com acessibilidade, como recursos como audiodescrição, libras e legendas.

Nair Teresinha e Paulinho Parada apresentam a live “Cantares”, às 20h, pelo Facebook. A dupla antecipa que será um show com áudio tratado em estúdio profissional por técnicos especialistas, com cenário e uso de três câmeras. A transmissão é pelo Facebook de cada músico. As contribuições e compra de ingressos são pelo site Sympla. É a primeira vez que Nair, conhecida por interpretar repertório nativista, investe na MPB. Serão tocadas canções de Vinicius de Moraes, Raul Ellwanger e Mauro Moraes, Adriana Calcanhotto e Marisa Monte. Nair tem três CDs gravados: “Canções do Coração”, “De Luz e Sombra” e “Interiorana”, com participação no Açorianos de Música. Parada, formado em Música pela Ufrgs, com ênfase em composição, já lançou três discos autorais.