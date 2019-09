Documentário "Casa, de Letícia Simões" ganha prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Vitória

publicidade

O Festival de Cinema de Vitória 2019 consagrou, na noite desse domingo, o documentário “Casa, de Letícia Simões” com o troféu de Melhor Filme. A produção já havia conquistado Prêmio da Crítica Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como a melhor longa metragem da mostra competitiva da oitava edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba. "Casa” trata da relação entre uma mãe e sua filha, e resgata a história por meio de uma narrativa de construção da memória da família.

O cineasta paraibano Bertrand Lira levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro pela ficção “O seu amor de volta”, e o cearense “Pacarrete”, de Allan Deberton, ganhador de diversos Kikitos em Gramado 2019, venceu na categoria Interpretação, pela atuação do núcleo de atrizes Marcélia Cartaxo, Soia Lira e Zezita Matos. Já o documentário gaúcho “Mirante”, de Rodrigo John, levou o troféu Vitória na categoria Contribuição Artística.

Ainda na noite desse domingo, antes da premiação, foi exibido o curta-metragem de suspense “Uma faca só lâmina”, produzido, filmado e finalizado pelos alunos da oficina ministrada durante o festival pelo cineasta Luiz Carlos Lacerda, o “Bigode”. A produção, que movimentou as dependências do Hotel Senac Ilha do Boi, teve participações das atrizes Marcelia Cartaxo, Rita Cadillac, e da homenageada do Fest Vitória 2029, Vera Fischer. Outra homenageada foi a escritora e pesquisadora capixaba Bernadette Lyra “por sua relação com a literatura e o cinema nacional”.

Os vencedores

Mostra Competitiva de Longas

Melhor Filme – "Casa, de Letícia Simões"

Direção – Bertrand Lira, de "O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)"

Interpretação – Marcélia Cartaxo por suas atuações em "Pacarrete" e "O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)"

Roteiro – Bertrand Lira, por "O seu amor de volta (Mesmo que ele não queira)"

Contribuição Artística – "Mirante", de Rodrigo John

Menção Honrosa para o ator William Muniz, pelo papel de Laura de Jezebel do filme "O seu amor de volta (Mesmo que não queira)"

Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Melhor Filme – "NEGRUM3", de Diego Paulino

Melhor Filme Júri Popular – "Sangro", de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR

Direção – Diego Paulino, por "Negrum3"

Interpretação – Kauan Alvarenga, de "O Órfão"

Roteiro – Willian Alves e Zefel Coff, por "A Praga do cinema Brasileiro"

Contribuição Artística – "Quando elas cantam", de Maria Fanchin

Prêmio Especial do Júri – "Guaxuma", de Nara Normande

Festivalzinho de Cinema de Vitória

Melhor Filme Júri Popular – "Arani Tempo Furioso", de Robert Chay Domingues da Rocha

Mostra do Outro Lado

Melhor Filme – "Caranguejo Rei", de Enock Carvalho e Matheus Farias

Menção Honrosa – "Carne infinita", de Isadora Cavalcanti

Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Melhor Filme –"Ka’a zar ukyze wà – Os Donos da Floresta em Perigo", de Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara

Mostra Nacional de Videoclipes

Melhor Filme – Pedrinho (Tulipa Ruiz), de Fábio Lamounier, Pedro Henrique França e Rodrigo Ladeira

Menção Honrosa – Ok Ok Ok (Gilberto Gil), de Victor Hugo Fiuza

Mostra Mulheres no Cinema

Melhor Filme – "Deus te dê boa sorte", de Jacqueline Farias

Menção Honrosa – "Afeto", de Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina

Mostra Cinema e Negritude

Melhor Filme – "Sem asas", de Renata Martins

Menção Honrosa – "Motriz", de Tais Amordivino

Mostra Outros Olhares

Melhor Filme – "Do outro lado", de Bob Yang e Frederico Evaristo

Menção Honrosa – "Kris Bronze", de Larry Machado

Mostra Corsária

Melhores Filmes - "A profundidade da areia", de Hugo Reis e Plano controle, de Juliana Antunes

Mostra Foco Capixaba

Melhor Filme – "Jardim secreto", de Shay Peled

Mostra Quatro Estações

Melhor Filme – "Tea for two", de Julia Katharine

Menção Honrosa - "Selma Depois da Chuva", de Loli Menezes.