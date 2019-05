Documentário mostra os bastidores da temporada final de "Game of Thrones"

publicidade

Com recorde de audiência – e dividindo opiniões dos fãs –, "Game of Thrones" chegou ao final no último domingo. Agora, a HBO transmite a despedida oficial do seriado. "Game of Thrones: A Última Vigília" vai ao ar neste domingo, às 22h. Dirigido pela britânica Jeanie Finlay (de "Orion: O Homem Que Queria Ser Rei e Seahorse"), o documentário mostra os bastidores de gravação da última temporada de "GoT".

Maquiagem, cenários, efeitos especiais e cenas de ação têm seus segredos desvendados. O documentário também mostra os atores Kit Harington, (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark) e Maisie Williams (Arya Stark), além dos produtores David Benioff e D.B Weiss, que assinam a série.

O trailer oficial do produto foi divulgado seis dias antes da transmissão do último capítulo. "Cada episódio tem tanto dentro de si quanto um filme", afirma o produtor Chris Newman em um momento do teaser. Além dele, são entrevistados outros grandes nomes por trás da parte "técnica" do seriado: Bernadette Caulfield ("X-Files"), David Nutter (diretor de alguns dos episódios mais icônicos de "GoT", como "As Chuvas de Castamere") e Deborah Riley ("Moulin Rouge").

Recepção do público

"O Trono de Ferro", último episódio da saga, bateu recordes de audiência. Só nas plataformas da HBO, foi assistido por mais de 19 milhões de pessoas, superando a marca de 18,4 milhões de espectadores do capítulo anterior. Os números englobam apenas o público dos Estados Unidos.Nem todos os fãs, no entanto, ficaram satisfeitos com o final da história. No site Rotten Tomatoes, que agrega avaliações de usuários, a nota média do último episódio está calculada em 49%, em uma escala de 100. A oitava temporada, por enquanto, recebeu nota 53%, muito abaixo das outras sete temporadas, que atingiram mais de 90% de aprovação.