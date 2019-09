Documentário trata da relação entre cães e moradores em situação de rua

publicidade

Começam, neste mês, as gravações do documentário "Afeto e a rua", dirigido por Thiago Köche (Manifesto Porongos), que aborda a relação entre pessoas em situação de rua que vivem com cachorros em Porto Alegre. Independente e sem recursos públicos, um financiamento coletivo será lançado nesta quarta-feira. Parte dos valores arrecadados serão revertidos para os entrevistados.

Com esse critério, a equipe já selecionou algumas pessoas a serem entrevistadas em diferentes bairros da Capital. Um dos moradores cuida de mais de 20 cachorros que estavam abandonados. "Nossa ideia é dar protagonismo às pessoas em situação de rua, cidadãos que muitas vezes são invisibilizados pela sociedade. Ao mesmo tempo, também visamos sensibilizar as pessoas para a adoção de animais", ressalta Köche.

"Esse projeto pode demonstrar de forma muito bacana o quanto essa relação é importante e como essas pessoas conseguem cuidar de seus cães. Isso vai de encontro ao pensamento recorrente da maioria das pessoas, que acredita que os animais não estão sendo bem cuidados na rua", destaca a educadora social Veridiana Machado, que dá apoio técnico para a equipe.

Financiamento coletivo

Diferentemente da maioria dos financiamentos coletivos, a proposta de recompensas do projeto "O Afeto e a Rua" pretende reverter parcela dos recursos obtidos em apoio às pessoas e aos animais que aparecerão no curta-metragem. "Perguntaremos a essas pessoas o que elas precisam. Imaginamos demandas como colchões, cobertas, barracas ou roupas. Além disso, os cachorros ganharão roupinhas para o frio e uma revisão veterinária. E claro, a nossa esperança é que alguém veja essas pessoas e queira, eventualmente, dar um trabalho ou mesmo um lar digno", sublinha a produtora Karen Lose.

O financiamento coletivo para realizar o filme será realizado através do site Catarse (catarse.me/oafetoearua). Para obter mais informações sobre o projeto, acesse o link da página em facebook.com/oafetoearua.

Cenário de exclusão

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Brasil tinha em 2015 mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no País. Dessa forma, o projeto O Afeto e a Rua visa debater esses dois temas. Conforme a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), aproximadamente 4 mil pessoas estão em situação de rua. Os dados são baseados em atendimentos das equipes de abordagem social. Já movimentos sociais de luta por moradia estimam que esse número possa ser ainda maior em Porto Alegre.